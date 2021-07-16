Вертолеты МЧС потушили пожар на заминированной территории в Ходжавенде видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на труднодоступной заминированной горной территории и частично в лесной зоне вблизи села Эдилли Ходжавендского района Азербайджана.
В пресс-службе министерства сообщили, что к тушению пожара привлечены соответствующие силы ведомства.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня на село Эдилли и защитить от него коммуникации.
Пожар был ликвидирован в результате привлечения к тушению двух вертолетов авиаотряда МЧС. Предотвращено распространение огня на территорию леса.