«Азеригаз» продолжит работу и в праздничные дни

ПО «Азеригаз» продолжит свою деятельность и в дни праздника Гурбан, сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.

Сотрудники аварийной службы будут готовы к любой аварии, которая может произойти (утечка газа, повреждение газовых линий по разным причинам, неисправность счетчиков и т.д.) и смогут в порядке очередности немедленно устранить возникающие неполадки. Сотрудники отдела обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа также будут предоставлять свои услуги с 18 по 21 июля.

Чтобы абоненты не оставались без газа, будут оказываться самые важные услуги, в том числе восстановление закодированных карт, дефектных платежей, утерянных или поврежденных смарт-карт. Кроме того, будут обеспечены обращения по обработке и активации карт предоплаченных счетчиков в базу данных, выдаче замененных карт предоплаченных счетчиков, переводу неиспользованных сумм на смарт-карту и абонентский код вновь установленного счетчика. Инженерный состав из 40 человек будет работать в будние дни с 10:00 до 14:00 в административном здании Бакинского регионального департамента продажи газа, а также на Апшеронском, Мардакянском и Сабунчинском служебном участках.

Обслуживание клиентов в административном здании департамента не будет предоставляться только 18 июля. Просим абонентов, если у них возникнут какие-либо проблемы с газовым хозяйством, сообщить об этом в колл-центр по номеру 104/185, в Whatsapp по номеру 077 3 104 104, а также написать нам в социальной сети. C праздником Гурбан!