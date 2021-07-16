Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:18

Председательство Баку в Движении неприсоединения продлено еще на 1 год, сообщает МИД Азербайджана. Коней на переправе не меняют. Председателей Движения неприсоединения – тем более. Именно так стоит прокомментировать заявление азербайджанского дипломатического ведомства, цитирую: «Трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения должно было закончиться в 2022 году. Однако Азербайджан положительно ответил на просьбу стран-членов председательствовать в Движении еще год до того, как председательство перейдет Уганде в 2023 году». Самостоятельная внешняя политика, стремление к конструктивному разрешению конфликтов и активное участие в процессах реконструкции, то есть все, что было стержнем внешнеполитических усилий Баку в последнее время, – подняли международный авторитет Азербайджана на принципиально новый уровень.

То, что Баку вырвался в лидеры Южного Кавказа, а президент Ильхам Алиев играет ключевую роль в большой региональной политике, – стало объективной реальностью уже давно. Более того, Ильхам Алиев закрепил за собой статус лидера Движения стран неприсоединения, его выступления пронизаны искренним стремлением изменения напряженной международной обстановки, доминанты права силы, несправедливого распределения ресурсов, устойчивой политики «двойных стандартов». В своей решимости последовательного отстаивания принципов международной справедливости Азербайджан зачастую вступает в конфронтацию и с сильными миропорядка сего. Безусловно, подобная храбрая, честная и последовательная позиция лидера Кавказского региона стала возможной благодаря успеху внутриполитической доктрины Алиева – за 17 лет Азербайджан превратился в самодостаточную независимую страну с развитой экономикой и большими государственными ресурсами. Смелая и последовательная политика президента Азербайджана во многом укрепила и авторитет Движения неприсоединения. Подняла эту организацию, которую до сих пор считали «коалицией третьих стран мира», на качественно новый уровень. Ярким показателем растущего международного влияния Движения стало решение одной из супердержав – России вступить в организацию. То, что азербайджанская дипломатия многими в мире воспринимается как пример поведения на международной арене, – стало ясно в ходе недавней Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, состоявшейся 13-14 июля. Создание базы данных, охватывающих основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения, укрепление связей ДН с Европейским союзом и другими международными институтами, внесение в повестку ООН ряда важнейших резолюций, в том числе и по «вакцинному национализму» - список успехов Баку за год его председательства в Движении можно продолжать и продолжать.

Шаг за шагом, кирпичик к кирпичику Азербайджан стремится к формированию более равноправного мироустройства. Список успехов на этом пути, повторюсь, большой – но сделать предстоит еще больше. Именно это и лежит в основе решения о продлении председательства Баку еще на один год. В отношении той же пандемии «Движение должно предпринять сильные, скоординированные и целенаправленные шаги и на период после COVID-19. Азербайджан оказал поддержку многим странам мира. Буквально на днях Баку отправил в Узбекистан и Киргизию новые партии вакцин. В этом смысле может быть полезным проведение заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения для обмена мнениями и определения позиции Движения неприсоединения относительно восстановительного периода после пандемии. Учитывая сложность проблем, вызванных пандемией, было бы целесообразным, чтобы Движение неприсоединения выступило с инициативой создания Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Данная панель может подготовить рекомендации, связанные с глобальными мерами по лучшему преодолению миром пандемии», - считает Ильхам Алиев. И это только одно из направлений деятельности Баку в качестве председателя Движения неприсоединения. Кроме того, без всякого преувеличения, к Азербайджану приковано пристальное – и не всегда, замечу, благожелательное – внимание всего мира: сумеет ли он успешно осуществить работы по реконструкции на освобожденных территориях, превратить их в территории зеленой энергии, трансформировать разрушенную территорию, в четыре раза превышающую территорию Люксембурга, в пространство благополучия с высокими жизненными стандартами.