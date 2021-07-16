Депутат Этибар Алиев: «В Азербайджане обесценили профессию журналиста»
«В Азербайджане для журналистов построили два больших дома, однако это никак не повлияло на качество журналистики в стране», - заявил депутат Милли Меджлиса Этибар Алиев, передает haqqin.az.
«Об ученых так не заботятся, а дом, построенный для них, занял Акиф Ализаде и его приспешники. Сейчас говорят, что для журналистов строят третий дом. В стране, можно сказать, нет газет, есть всего лишь 5-6 ведущих сайтов. И эти сайты публикуют новости и рекламу. Для других людей возможность открыть сайт сделали недоступной. Владельцы этих сайтов превратились в состоятельных людей. Аналитических статей почти нет. А журналиста, которому даешь интервью, потом ищешь и спрашиваешь, почему он исказил твои слова. Те, кто получил квартиры в первых домах, уже отошли от журналистики. Под именем журналистов квартиры выдают секретаршам и водителям. Так обесценили профессию журналиста. Некоторые продали квартиры, полученные в домах журналистов, и такие случаи продолжаются. То есть это похоже на имитацию деятельности, и этому нужно положить конец. Тот дом, который строят для журналистов, надо отдать семьям шехидов и раненым ветеранам войны», - заявил депутат.