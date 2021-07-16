Разведка США считает, что талибы спешат захватить Афганистан

Разведслужбы США убеждены, что боевики движения «Талибан» наращивают темпы наступления в Афганистане, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Американская разведка опасается, что талибы вскоре после вывода войск США могут захватить большую часть Афганистана.

Источник телеканала в Конгрессе, знакомый с последними разведанными, заявил, что продвижение «Талибана» «идет ускоренными темпами». Разведка считает, что угроза наступления особенно велика на окраинах Афганистана. При этом в спецслужбах считают, что Кабулу не угрожает «неминуемый риск захвата», в том числе из-за угрозы авиаударов со стороны США.

Как утверждает один из источников CNN, американские разведслужбы считают, что талибы могут перекрыть импортные поставки афганскому правительству, а в ближайшем будущем взять под контроль «большую часть страны». Кроме того, «Талибан» все же может захватить столицу.