Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане: будет жарко

В субботу, 18 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, прогнозируется южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 23-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

На пляжах Апшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 июля на Апшероне ожидается слабое колебание метеофакторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.