МВД: за 16 дней июля изъято внушительное количество наркотиков
Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало объем наркотических средств, изъятых из незаконного оборота правоохранительными органами с 1 по 17 июля.
В пресс-службе ведомства сообщили, что за указанный период из оборота изъято 187 кг марихуаны, 92 г бонсаи, 3,1 г метадона, 58 кг героина, 24 тонны посевной конопли, 11 кг метамфетамина, 3 кг опиума, 11 тонн конопли, 427 экстази, 15 граммов кокаина, 59 граммов гашиша, 470 прегабалина.