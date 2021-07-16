Байден назвал канцлерство Меркель историческим: «Буду скучать по вам»

Байден подчеркнул выдающиеся достижения Меркель и её заслуги перед Германией и миром, а также признался, что действительно будет скучать по ней на саммитах.

По словам Байдена, Меркель всегда выступала за то, что было правильно, и вставала на защиту человеческого достоинства. «Я знаю, что партнёрство между Германией и Соединёнными Штатами на фундаменте, в закладке которого вы участвовали, станет ещё крепче, — заявил Байден. — Но лично я должен вам сказать, что буду скучать по вам на наших встречах на высшем уровне, действительно буду».

Как сообщает Bild, для экономики и туристов из Европы есть хорошие новости: Байден согласился в ускоренном режиме перепроверить введённый из-за пандемии коронавируса запрет на въезд в США для европейцев. Его эксперты рассмотрят, как скоро можно снять ограничения, и в ближайшие дни Байден надеется сообщить о дальнейшем развитии ситуации. ЕС отменил соответствующие ограничения на въезд для граждан США ещё в июне, напоминает издание.