Электроэнергия дорожает, «Азерэнержи» может увеличить выработку

Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:22

Как сообщает Госкомстат, по итогам первого полугодия в Азербайджане выработано почти 12,38 млрд кВт/час электроэнергии, что на 2,7% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом объем товарной электроэнергии (часть «Азерэнержи» использует на собственные нужды) возрос еще больше – на 2,9%, составив почти 12 млрд кВт/час. Рост производства электроэнергии факт, конечно, отрадный. Но в данном случае это происходит на фоне растущих цен на этот товар на мировом рынке. Растущий спрос на природный газ привел к его дефициту на мировом рынке, что толкает вверх цены как на сам газ, так и на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями. Дефицит газа испытывается в Европе, Азии, Америке. Рост цен на газ, уголь и эмиссионные квоты - ключевые статьи расходов электростанций - привел к скачку цен на электричество. В Германии, к примеру, стоимость электричества в июле подскочила до 83,67 евро за 1 МВт/час - максимума с 2000 года. Цены выросли до рекордных уровней в Великобритании, Испании и Италии... Рост стоимости электричества сокращает прибыли энергоемких производств, например, химических, доход которых мог бы быть выше, учитывая существенный рост спроса на их продукцию в посткризисный период.

Азербайджан среди немногих стран, которые выигрывают в результате подъема цен на газ. Но если учесть, что госмонополист в сфере выработки электроэнергии «Азерэнержи» использует на своих теплоэлектростанциях газ по внутренним тарифам, которые значительно ниже мировых цен, то нетрудно подсчитать, что в такой ситуации вырабатываемая им электроэнергия тоже обходится значительно дешевле ее зарубежного аналога. Ведь основной объем энергии – около 11,16 млрд млн кВт/час (рост на 2,3%) выработан на теплостанциях и лишь 755,5 млн кВт/час (рост на 13,5%) - на гидроэлектростанциях. Доля возобновляемых источников энергии (суммарная выработка ветряных и солнечных электростанций составляет чуть больше 71 млн кВт/час) в общем объеме пока незначительна. В таких условиях Азербайджану следовало бы наращивать производство и экспорт электричества. В производстве, как мы уже отмечали, этого добиться удалось. Но про экспорт это, к сожалению, однозначно сказать трудно. То ли жара заставляет энергетиков направлять почти всю выработку на удовлетворение внутренних потребностей, то ли с экспортом возникли другие проблемы. Более того, страна порой увеличивает импорт электроэнергии. Так, по итогам мая экспорт электроэнергии составил 15,9 млн кВт/час, что на 26,7% меньше в годовом сравнении. При этом импорт составил 29,3 млн кВт/час - на 67,4% больше прошлогоднего показателя. Правда, в июне экспорт удалось увеличить до 99,01 млн. кВт/час, а импорт – снизить до 12,1 млн. кВт/час. Хотя создавшуюся ситуацию можно было использовать более эффективно. Но времени для наверстания упущенного достаточно. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭA), глобальный спрос на электроэнергию в этом и следующем году резко возрастет после падения примерно на 1% в прошлом году. Так, мировой спрос на электроэнергию вырастет почти на 5% в 2021 году и еще на 4% в 2022 году, поскольку экономики всех стран стремятся оправиться от последствий пандемии COVID-19. А для того, чтобы удовлетворить такой рост, мощностей «зеленой» энергетики не хватит.

Возобновляемые источники энергии, как ожидается, смогут удовлетворить только половину прогнозируемого роста мирового спроса в 2021 и 2022 годах. Производство электроэнергии на основе ископаемого топлива должно покрыть 45% дополнительного спроса в 2021 и 40% в 2022 году. Ископаемое топливо остается доминирующим в производстве электроэнергии - в прошлом году на уголь приходилось 34% выработки электроэнергии в мире, а на газ — 25%. Возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, вместе взятые, дали еще 37%. Правда, во многих регионах мира возобновляемая энергетика развивается высокими темпами. Но по мере восстановления экономики после пандемии наблюдается и всплеск производства электроэнергии из ископаемого топлива. Чтобы перейти на устойчивую траекторию, необходимо значительно увеличить инвестиции в экологически чистые энерготехнологии, особенно в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. А пока, по прогнозам МЭА, производство электроэнергии на угле (самое «грязное» топливо) вырастет почти на 5% в 2021 году и еще на 3% в 2022 году после снижения на 4,6% в 2020 году. В результате выработка электроэнергии на угле превысит допандемический уровень в 2021 году и достигнет новых рекордов в 2022 году. И неизвестно еще, что будет в 2023 году. Так что Азербайджану не поздно еще открыть пошире свои экспортные энерговорота – благо покупателей достаточно. Достаточно отметить, что в соседнем Иране дефицит электроэнергии уже приводит к большим волнениям. Ничто не мешает наращивать экспорт электроэнергии и в Европу, не ограничиваясь малыми объемами, на другие традиционные и перспективные рынки.