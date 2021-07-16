В нескольких городах иранской провинции Хузестан в пятницу вечером жители вышли на улицы в знак протеста против отсутствия воды. Это вторая подобная акция протеста, сообщает УНН со ссылкой на Iran International.

Согласно сообщению, самая крупная акция протеста прошла в Сусангерди, городе с населением в 120 тысяч человек, расположенном вблизи ирано-иракской границы. Протесты прошли и в других городах Хузестана, центре нефтедобычи Ирана, который обеспечивает экономическую жизнь ИРИ.

Поздно вечером в пятницу дорога в Ахваз, столицу провинции Хузестан, была перекрыта. Силы безопасности применили слезоточивый газ и оружие в отношении участников протеста.

Пользователи в социальных сетях сообщили о нескольких травмированных, а также о смерти одного человека.

Иран находится в разгаре длительной засухи, в этом году она усилилась из-за уменьшения количества осадков зимой и весной на 50%. Иранские официальные лица заявили, что 8 000 сел в стране испытывают острую или серьезную нехватку воды и полагаются на танкерные поставки.