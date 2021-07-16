В Иране акции протеста из-за нехватки воды видео
В нескольких городах иранской провинции Хузестан в пятницу вечером жители вышли на улицы в знак протеста против отсутствия воды. Это вторая подобная акция протеста, сообщает УНН со ссылкой на Iran International.
Согласно сообщению, самая крупная акция протеста прошла в Сусангерди, городе с населением в 120 тысяч человек, расположенном вблизи ирано-иракской границы. Протесты прошли и в других городах Хузестана, центре нефтедобычи Ирана, который обеспечивает экономическую жизнь ИРИ.
Поздно вечером в пятницу дорога в Ахваз, столицу провинции Хузестан, была перекрыта. Силы безопасности применили слезоточивый газ и оружие в отношении участников протеста.
Пользователи в социальных сетях сообщили о нескольких травмированных, а также о смерти одного человека.
Иран находится в разгаре длительной засухи, в этом году она усилилась из-за уменьшения количества осадков зимой и весной на 50%. Иранские официальные лица заявили, что 8 000 сел в стране испытывают острую или серьезную нехватку воды и полагаются на танкерные поставки.
Video of new protests tonight in Susangerd over water shortages is circulating on social media. This comes after the governor of Khuzestan denied that there were any such protests. #Iran pic.twitter.com/v7Xke3HE2u— Iran International English (@IranIntl_En) July 16, 2021