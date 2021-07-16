В Ереване протестуют против «желания Европы купить Армению»

Полиция Армении задержала активистов оппозиционной партии «Дашнакцутюн», готовящих акцию протеста перед зданием правительства в центре Еревана, где сейчас находится председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Сегодня мы планировали осуществить мирную акцию протеста перед зданием правительства, которая должна была носить информативный характер, однако многочисленные полицейские без каких-либо оснований провели задержания», - говорится в сообщении молодежного крыла «Дашнакцутюн», которое цитирует Интерфакс.

Задержаны около десяти человек. В пресс-службе полиции Армении Интерфаксу сообщили, что задержаны и доставлены в отделения полиции 16 человек.

В субботу в здании правительства переговоры провели и.о. премьера Армении Никол Пашинян и Шарль Мишель, после чего состоялась совместная пресс-конференция, на которой Мишель заявил о готовности Евросоюза предоставить Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро.

В минувшую пятницу представители «Дашнакцутюн» также организовали акцию протеста против визита Мишеля в Ереван, считая, что «Европа пытается купить Армению и навязать свою повестку».