В Кабуле заявили о похищении дочери афганского посла в Пакистане

МИД Афганистана сообщил, что дочь посла страны в столице Пакистана Исламабаде была похищена неизвестными, ее пытали, а позже отпустили.

"С большим сожалением сообщаем, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, она подверглась жестоким пыткам", - цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства Афганистана.

Позже похитители отпустили дочь посла, сейчас она находится в больнице.

МИД Афганистана обратился к правительству Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными нормами.