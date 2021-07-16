В бакинском метро появятся поезда без машинистов

После завершения строительства фиолетовой ветки Бакинского метрополитена поезда будут курсировать без машинистов. Об этом сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, после завершения строительства фиолетовой ветки в пользование будет передано собственное депо этой линии, а поезда смогут работать без машинистов. Поезда будут управляться Системой управления радиоволнами (CBTC). Система заработает после ввода в эксплуатацию пятой станции фиолетовой ветки.

Три станции фиолетовой ветки Бакинского метрополитена уже введены в эксплуатацию, начаты предварительные работы по строительству четвертой станции.