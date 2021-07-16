Общественный совет при «Азеригаз» провел заседание в Хачмазе фото
Под руководством председателя Общественного совета при ПО «Азеригаз» Хаяла Баширова состоялся визит членов совета в регион для ознакомления с деятельностью Хачмазского регионального Управления по эксплуатации газа, изучения текущей ситуации в газоснабжении региона и осуществления общественного контроля, сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.
В рамках визита члены совета и коллектив Хачмазского РУЭГ посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре района. Затем в административном здании Хачмазского регионального управления газовой эксплуатации ПО "Азеригаз» состоялось заседание членов совета по обсуждению вопросов, связанных с газоснабжением населения. В заседании также приняли участие руководители Губинской, Гусарской, Сиязанской, Хачмазской, Хызинской и Шабранской служб регионального управления. Были заслушаны существующие проблемы, проведены широкие обсуждения по обращениям в суд. Выразив открытость к взаимному обмену мнениями и предложениями, глава Хачмазского РУЭГ Гусейн Ширинов отметил, что они будут активно сотрудничать с Общественным советом и оперативно реагировать на поднимаемые вопросы. В конце заседания было решено, что и впредь будет продолжена координационная деятельность Общественного совета и Хачмазского РУЭГ.