В двух районах Азербайджана отремонтированы дороги
В Уджарском, Зардобском, Агджабединском, Евлахском и Шекинском районах Азербайджана подходят к концу ремонтно-строительные работы на десяти сельских автомобильных дорогах, а на дорогах сел Тападжаннат и Дараджаннат Шекинского района и сел Гараоглан и Гушчу Евлахского района эти работы уже завершены. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
«Общая протяженность подлежащих ремонту и строительству дорог в вышеуказанных районах составляет 61,7 километра. Ширина дорог составит 10 метров, ширина проезжей части – 7 метров, ширина обочины – по 1,5 метра в каждом направлении», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в рамках этого проекта завершены работы по расширению дорог сел Тападжаннат и Дараджаннат Шекинского района и сел Гараоглан и Гушчу Евлахского района общей протяженностью 7,6 километра.
На завершающейся стадии находится ремонт дорог сел Уджарского, Зардобского и Агджабединского районов.