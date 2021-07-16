Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

«Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих за пределами нашей страны, со священным праздником Гурбан, который является символом единства, солидарности и братства мусульман всего мира, передаю самые искренние пожелания каждому из вас.

В праздник Гурбан, который призывает людей к гуманизму, милосердию и единству, мусульмане демонстрируют готовность на пути к Истине, к любой жертве ради благородных поступков, испытывают радость близости к Великому Творцу.

Исламская цивилизация, составляющая великолепный этап человеческой культуры, сыграла исключительную роль в формировании мировоззрения и национально-культурном развитии нашего народа, в Азербайджане всегда были высоки прогрессивные исламские традиции и духовно-нравственные ценности. Азербайджан как один из историко-культурных центров исламского мира внес неоценимый вклад в мировую культуру и развитие научно-философской мысли.

В эти благословенные праздничные дни мы с глубоким почтением чтим светлую память наших героических детей, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей Родины. Наш народ никогда не забудет славных имен наших шехидов, их семьи, и наши ветераны будут окружены постоянным вниманием и заботой государства», - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.