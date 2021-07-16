Два человека погибли и двое пострадали из-за лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

"По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).