AZAL доставит в Таджикистан и Боснию и Герцеговину вакцину против коронавируса

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, самолетами Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) в Таджикистан и Боснию и Герцеговину будет доставлено по 40 тысяч доз данной вакцины в каждую страну.

Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево – 19 июля и в Душанбе - 20 июля.

Напомним, ранее Азербайджан передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч) и Кыргызстану (40 тысяч).