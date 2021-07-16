В Баку молодая женщина с любовником жестоко избили пятилетнего ребенка и оторвали ему часть языка. Кроме этого на теле ребенка обнаружены многочисленные ожоги от сигарет. Как заявила haqqin.az председатель Союза детей Азербайджана, известная детская правозащитница Кямаля Агазаде, во время издевательств над своим сыном женщина находилась под влиянием синтетического наркотика «паты» (местное название амфетамина и его производных – ред.).

«Ребенка били ногами, его раны уже гноились. Вчера врачи провели небольшую операцию и очистили раны», - сказала она.

Сам ребенок рассказывает, что его избивал сожитель матери по имени Кямран. Все это происходило на глазах матери, которая спокойно наблюдала за побоями.

«Когда ребенок был уже в тяжелом состоянии, она отвела ее в кафе, где работала бабушка малыша. Тогда же и вызвали скорую», - сказала она.

Бабушка ребенка призналась, что ее дочь вместе с сожителем на протяжении года принимает синтетический наркотик «паты».

Кямаля Агазаде уже обратилась с просьбой к TƏBİB, чтобы лечение ребенка было взято под особый контроль. Это не первый случай насилия над ним, ребенок долгое время нормально не питался.

О факте издевательств и насилия над ребенком уже сообщено в правоохранительные органы.

Отметим, что в Азербайджане на протяжении последнего года наблюдается настоящая эпидемия наркомании. Все больше и больше молодых людей употребляют дешевые синтетические наркотики, которые в течение нескольких месяцев вызывают необратимые последствия в мозге человека. В ближайшее время haqqin.az представит обширный материал на тему синтетических наркотиков.