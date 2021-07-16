В Азербайджане, по данным на 17 июля, за сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 88 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 338 183 случая заражения коронавирусом, из этого числа 331 200 человек благополучно прошли лечение, 4991 пациент клиник скончался. Лечение 1 992 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 905 500 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 817 - за минувшие сутки.