Автомобиль с военными попал в ДТП в Гёйгёле: есть раненые

Военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гёйгельском районе, сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МВД в субботу.

Грузовик «Урал», перевозивший военнослужащих, перевернулся на территории села Ашыглы, заявил глава пресс-службы министерства Эхсан Захидов.

«Причиной аварии стала потеря управления водителем. В результате 15 военнослужащих получили различные травмы. Из них 12 пострадали легко, им оказана помощь прямо на месте, остальные трое в состоянии средней тяжести доставлены в госпиталь. К счастью, погибших нет», - сказал Захидов.