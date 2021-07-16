США хотят построить в Британии гигантский космический радар

Планируется, что другие части этой системы появятся в американском штате Техас и в Австралии.

Власти США намерены построить в Великобритании гигантский радар, предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе. Он должен стать частью глобальной радарной системы американских Космических сил, способной идентифицировать потенциальные цели на расстоянии до 36 тыс. километров от Земли, то есть в районах космоса, где расположены многие военные спутники. Об этом пишет Русская служба BBC.

Минобороны Великобритании заявило, что новый радар способен "сделать космос более безопасным". Однако в последнее время все сильнее опасения, что в космосе остается все меньше места для новых объектов, а конкуренция растет. Только в прошлом году в космос было запущено более тысячи спутников, десять из них отправили на орбиту американские военные.

Планы по созданию нового радара под официальным названием "Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса" (Deep Space Advanced Radar Capability, или DARC) разрабатывают в американском Центре космических и ракетных систем. Этот расположенный в Калифорнии центр на прошедшей неделе посещал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который прибыл в США вместе с делегацией британских военных. Британцы также проводили переговоры с космической компанией SpaceX во главе с Илоном Маском.

Подполковник американских Космических сил Джек Уокер сообщил BBС, что на объекте появится "около 10-15 параболических антенн [то есть больших спутниковых тарелок] для слежения и от четырех до шести - для передачи". Тарелки могут стоять на площади около километра, а диаметр каждой спутниковой антенны составит 15 метров.

Как рассказал Уокер, задачей новой системы станет "выявление и слежение за целями, которые могут потенциально представлять угрозу для наших особо важных ресурсов". "Она может исходить от Китая или от России, быть направлена против спутников. Или же это может быть космический мусор", - говорит представитель американских космических сил.