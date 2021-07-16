Центробанк отвечает на информацию об ограничении продажи долларов в Баку

Трое бывших и нынешних руководителей азербайджанских банков на условиях анонимности сообщили Bloomberg, что Центробанк ввел негласное ограничение на конвертацию валюты после того, как в марте 2020 года спрос на доллары достиг пиковой отметки в 1,9 миллиарда долларов. Спрос на валюту тогда подстегивался из-за слухов о возможной скорой девальвации маната. Издание отмечает, что если физические лица хотят увеличить лимит на конвертацию валюты, то должны зарегистрироваться как юридическое лицо и предоставить в налоговые органы доказательства источников своего дохода.

В ответ на запрос haqqin.az, в пресс-службе Центробанка заявили, что в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, банки должны формировать собственные системы внутреннего контроля, принимать соответствующие меры по идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника, а также осуществлять дополнительные меры по управлению и снижению рисков идентификации в отношении высокорисковых операций.

«К ним относится уточнение цели и характера осуществления операций и др. меры. Эти требования законодательства включают в себя валютно-обменные операции, а также все другие виды банковских операций. В зависимости от информации, предоставляемой клиентами в соответствии с законодательством и правилами, цели и характера операций, а также в результате оценки рисков банки определяют соответствующие подходы со своими системами и процедурами внутреннего контроля», - сообщили в Центробанке.