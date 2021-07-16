В Баку провели операцию против наркоторговцев видео
В Баку полиция провела масштабные операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к продаже наркотиков и психотропных веществ. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, операции прошли в Хатаинском, Насиминском и Бинагадинском районах столицы.
В ходе операций, проведенных в районах столицы, были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков Закир Ахмедов, Гадир Наджафов, ранее судимый Бахруз Аманов, Вугар Оруджев, Насими Адыгезалов, Мирза Гулиев и Камиль Иманов. У задержанных изъята крупная партия наркотиков.
По фактам возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.