Ильхам Алиев соболезнует главам Германии и Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письма с соболезнованиями президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и королю Бельгии Филиппу.

Как сообщает АзерТАдж, в письме на имя президента Германии говорится: «Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия».

В письме на имя короля Бельгии Филиппа говорится: «Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым».