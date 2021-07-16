Кудрин назвал причину развала СССР

Одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики. Ее назвал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту».

По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — пояснил глава Счетной палаты.

Он добавил, что нынешним российским властям необходимо сделать из этого определенные выводы.