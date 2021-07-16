Общественный совет при БТА обсудил план действий

Состоялось заседание Общественного совета при Бакинском транспортном агентстве. На заседании, организованном в формате видеоконференции, были обсуждены план деятельности Общественного совета на 2021-2022 годы и текущие вопросы.

Председатель совета Алимамед Нуриев представил проект плана действий. В план действий, состоящий из 4-х частей, включены просветительские, мониторинговые и оценочные мероприятия по направлениям деятельности Бакинского транспортного агентства, необходимые изменения в нормативно-правовые акты, проведение общественных слушаний по соответствующим темам и другие организационно-технические вопросы. В целом реализация плана мероприятий направлена на повышение общественного контроля и участия общественности в области дорожно-транспортной инфраструктуры, доступности и безопасности пешеходов города. Члены совета утвердили план действий.

Члены Общественного совета также обсудили вопросы, связанные с дорожно-транспортной инфраструктурой, незаконной парковкой, работой, проделанной в направлении пешеходной ориентации города, и недостатки. Выступившие члены совета Сахиб Мамедов, Давуд Рагимов, Эльмеддин Мурадлы, Фархад Эюбов и другие озвучили предложения по различным направлениям. В частности состоялся обмен мнениями о деятельности светофоров, плотности движения на городских дорогах, количестве парковочных мест, применении штрафов за нарушение правил остановки и стоянки и других темах.

Также была отмечена необходимость формирования независимой экспертной группы по направлениям деятельности Агентства. Было предложено провести мониторинг по этим направлениям.