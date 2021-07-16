Человечеству предрекли климатический кризис
Человечество переживает климатический кризис, и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group британский климатолог Дэвид Кинг.
Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием климатического кризиса.
"Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми", — цитирует Кинга AP.
С начала недели в Германии продолжаются ливни, вызванные циклоном "Бернд". Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд — Пфальц.
Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения. Стихия затронула также Бельгию и Нидерланды.