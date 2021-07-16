В Набрани утонул подросток
На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.
Как сообщает АПА, стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.).
Тело подростка было извлечено из воды.
На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.
Как сообщает АПА, стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.).
Тело подростка было извлечено из воды.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.