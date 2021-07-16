В Набрани утонул подросток

На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.

Как сообщает АПА, стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.).

Тело подростка было извлечено из воды. 