Будут ли у Азербайджана проблемы с допингом на Олимпиаде в Токио и после?

Встречу открыла глава AMADA Шафаг Гусейнли, поздравившая спортивных журналистов с наступающим праздником. Она коснулась стартующей 23 июля Олимпиады в Токио, заметив, что на этот раз есть большая уверенность того, что на Игры едет «чистая» с точки зрения антидопинговых правил команда Азербайджана.

«В отличие от того, что было перед Олимпиадой-2016 в Рио, сейчас мы знаем, что от нас будут выступать только «чистые» спортсмены, учитывая то, что все участники Олимпиады, в том числе и наши спортсмены, сдавали допинг-тесты по несколько раз», - говорит Ш.Гусейнли.

Как известно, после перепроверки, инициированной со стороны МОК, Азербайджан уже лишился двух олимпийских медалей. Мы потеряли серебро борца греко-римского стиля Виталия Рагимова, завоеванное на Олимпиаде-2008 в Пекине, и бронзу тяжелоатлета Валентина Христова, добытую на Играх 2012 года в Лондоне.

«Утверждать со стопроцентной уверенностью, что такого точно не будет спустя годы после Олимпиады в Токио, я не буду, - отвечает на вопрос на эту тему Шафаг Гусейнли. – Но уверенно могу сказать, что сейчас риск того, что у нас вновь могут отнять медаль, значительно ниже».

Сама руководительница AMADA в Токио не полетит, заявив, что в нынешней ситуации гораздо большую помощь сможет оказать, находясь в Баку.

Спросили у Гусейнли и про нашу тяжелоатлетку Боянку Костову, которая в апреле этого года стала чемпионкой Европы, а в мае Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в ее организме обнаружен анаболический стероид станозолол. Естественно, в Токио Костова не поедет.