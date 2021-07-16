Будут ли у Азербайджана проблемы с допингом на Олимпиаде в Токио и после?
Сегодня в отеле Marriott Absheron Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело мероприятие, посвященное отмечаемому в нашей стране 22 июля Дню национальной прессы.
Встречу открыла глава AMADA Шафаг Гусейнли, поздравившая спортивных журналистов с наступающим праздником. Она коснулась стартующей 23 июля Олимпиады в Токио, заметив, что на этот раз есть большая уверенность того, что на Игры едет «чистая» с точки зрения антидопинговых правил команда Азербайджана.
«В отличие от того, что было перед Олимпиадой-2016 в Рио, сейчас мы знаем, что от нас будут выступать только «чистые» спортсмены, учитывая то, что все участники Олимпиады, в том числе и наши спортсмены, сдавали допинг-тесты по несколько раз», - говорит Ш.Гусейнли.
Как известно, после перепроверки, инициированной со стороны МОК, Азербайджан уже лишился двух олимпийских медалей. Мы потеряли серебро борца греко-римского стиля Виталия Рагимова, завоеванное на Олимпиаде-2008 в Пекине, и бронзу тяжелоатлета Валентина Христова, добытую на Играх 2012 года в Лондоне.
«Утверждать со стопроцентной уверенностью, что такого точно не будет спустя годы после Олимпиады в Токио, я не буду, - отвечает на вопрос на эту тему Шафаг Гусейнли. – Но уверенно могу сказать, что сейчас риск того, что у нас вновь могут отнять медаль, значительно ниже».
Сама руководительница AMADA в Токио не полетит, заявив, что в нынешней ситуации гораздо большую помощь сможет оказать, находясь в Баку.
Спросили у Гусейнли и про нашу тяжелоатлетку Боянку Костову, которая в апреле этого года стала чемпионкой Европы, а в мае Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в ее организме обнаружен анаболический стероид станозолол. Естественно, в Токио Костова не поедет.
«Почему не мы обнаружили допинг у Костовой? Дело в том, что Боянка входила в группу, тестируемую со стороны ITA. Спортсмены, которые входят в подобные группы, преимущественно тестируются со стороны международных организаций, а не национальных антидопинговых агентств. К сожалению, у нашей штангистки было обнаружено запрещенное вещество. Ее дело не закрыто, итоговое решение пока не принято.
Анаболики – это большое зло. Согласно исследованиям, 27 процентов людей, использовавших анаболики, затем начинают употреблять наркотики. Поэтому надо вести очень серьезную борьбу с употреблением анаболических стероидов».
AMADA была создана в декабре 2016 года. В тот период у Азербайджана были достаточно серьезные проблемы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Наша страна входила в список стран, не соответствующих кодексу организации. Но уже в феврале 2017 года Азербайджан данный список покинул.
В то время гремел допинговый скандал вокруг России, и на этом фоне досталось и некоторым странам постсоветского пространства. Однако глава AMADA считает, что проблемы, которые были у Азербайджана, никак не были связаны с Россией.
«Азербайджан много лет работает с WADA, и Всемирное антидопинговое агентство всегда относилось к нам объективно, как и к любой другой стране. Мы сотрудничаем с WADA, входим в различные экспертные группы. Если возникают какие-то проблемы, то их причину нужно искать сугубо внутри страны», - подчеркнула Ш.Гусейнли.
В заключение она отметила, что на текущий момент в 2021 году количество азербайджанских спортсменов, попавшихся на допинге, меньше, чем за тот же период в предыдущие годы.
После этого для журналистов была организована викторина на тему допинга. Победители и все участники мероприятия получили подарки.