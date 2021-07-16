Эйнулла Фатуллаев 19:04

Долгожданный визит председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в страны Южного Кавказа начался с Еревана. Отъявленный либерал, вольтерьянец до мозга костей валлонец Мишель не скрывал своего неприятельского отношения к России еще со времен нахождения в кресле главы правительства Бельгии. Да, он был сторонником добрососедства, но без «наивности и притворства». Именно под этой эгидой и прошел его резонансный визит в Россию в 2018 году. Аккурат за год до победоносного марша во дворец ЕС. Но в Ереван – в так называемый «форпост» российских интересов на Кавказе Мишель прибыл с распростертыми объятиями. И со стопкой документов в кожаном чемоданчике. Документы, которые позже в Ереване, на совместной пресс-конференции со своим единомышленником-реформатором Пашиняном, обнародовал председатель ЕС, предполагают стратегическую помощь Армении. Своего рода новый «план Маршалла», назовем его условным «планом Мишеля» по спасению разгромленной во время войны экономики Армении. 2,6 миллиарда долларов! Подумайте только, речь идет о невероятной помощи, почти равной годовому бюджету Армении на 2021 год.

И это всего лишь аванс, первичная помощь для реализации первоочередных задач. Получается, что, согласно «плану Мишеля», Армения и в дальнейшем получит миллиарды на осуществление новых проектов по восстановлению своей экономики. «План Мишеля» перечеркивает все наши представления о неразрывных военно-политических узах сегодняшней Армении с Кремлем. Запад открыто, без закулисных сделок и сепаратных соглашений выкупил весь пакет акций «государства Армения», превратив этот «либеральный островок» в плацдарм для расширения своих коварных замыслов в подбрюшье России. Таким образом, Армения полностью выходит из орбиты геополитического влияния России. Как мы писали неоднократно, Пашинян превратил военно-союзнические соглашения с Кремлем в некий «декоративный натюрморт», нотариально заверенное свидетельство присутствия российского вектора во внешней политике Армении. В справку для Кремля и пророссийского электората. Не более. «План Мишеля» окончательно разбивает российское присутствие и устанавливает абсолютный геополитический протекторат над Ереваном. Все попытки Кремля и лично президента В.Путина по сохранению преемственности в армяно-российских взаимоотношениях, в частности усилия по локализации февральского военного путча или недопущения действий кочаряновской фронды, угрожавшей Пашиняну «силовыми методами воздействия», все-таки не остановили нынешнее армянское правительство от избранного курса на интеграцию с Западом. Пашинян шаг за шагом, целеустремленно и при поддержке Вашингтона с Брюсселем достиг своей искомой цели: армянский премьер-министр выдавливает Россию из политико-экономического пространства Кавказа. Более того, на брифинге в Ереване председатель ЕС выразил абсолютную поддержку Пашиняну, олицетворив его правительство с курсом на реформы и перемены. Параллельно с этим Пашинян активно развивает стратегическое партнерство со всеми институтами - устоями евроатлантического сообщества: расширяется партнерство с НАТО, укрепляется взаимодействие с США. Безусловно, многомиллиардный транш, который окончательно оторвал Армению от России, – многоходовая шахматная комбинация коллективного Запада. Гроссмейстерский ход, раскрывающий интригу нового сценария развития ситуации. Речь идет о нежелательной для России – не патовой, а матовой ситуации.

К тому же в последние дни в Ереване произошло еще одно знаковое событие, свидетельствующее о поглощении (порабощении) Западом этой разбитой и обнищавшей страны, особенно в свете второй карабахской войны. Секретарь Совбеза Армении, один из идеологов-западников в команде Пашиняна – Армен Григорян пересел в кресло главы внешнеполитического ведомства. Правда, проармянские эксперты из российского аквариума поспешили объяснить решение Пашиняна реверансом в сторону Путина, с которым в Кремле намедни обнимался Пашинян, особенно же московским силовикам-шептунам. Дескать, Григоряна ушли потому, что «российские силовики» изначально не доверяли «человеку Сороса» в Ереване и поэтому на протяжении всех последних лет проводили секретную переписку без его участия. И экспертное сообщество Армении пытается представить это назначение в качестве компромиссного решения, точнее, уступки Кремлю. Хотя в Москве отчетливо понимают стратегическую значимость поста министра иностранных дел в армянской иерархии, включенной в переговоры по реализации «плана Мишеля». В московских кулуарах муссируется совершенно другая версия: Пашинян назначил Григоряна по настойчивой рекомендации друзей и наставников из Вашингтона… И это только первый шаг. Из армянского правительства будут исключены все лица, замаравшие себя сотрудничеством с Кремлем. А тем временем в Ереван спешит очередной лидер «коллективного Запада», один из главных архитекторов евроинтеграции Армении – французский президент Эмманюэль Макрон. Безусловно, этот визит преследует заранее намеченную цель – закрепления «плана Мишеля» и дальнейшего отторжения Армении. Из Еревана Макрон рядом со своим вассалом помашет пальчиком и в сторону Баку и Анкары. Пашинян перешел под зонтик защиты Запада. Словно Вашингтон, Брюссель и Париж выступают по сложившейся в поствоенный период ситуации на Кавказе с абсолютно идентичными политическими декларациями и идейными тезисами. Словно сговорились. Хотя почему же "словно"? Заговор налицо!