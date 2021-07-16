Шахрияр Мамедъяров обыграл Мехитарияна и сыграет с Мартиросяном, Ниджат Абасов победил Саргсяна

Сегодня у Азербайджана удачный день на Кубке мира по шахматам, проходящем в Сочи. Все четверо представителей нашей страны успешно сыграли на тай-брейке 1/64 финала и вышли в следующую стадию.

Ниджат Абасов (2665) победил армянина Шанта Саргсяна (2618) с итоговым счетом 2,5:1,5. Шахрияр Мамедъяров (2770) обыграл армянина из Бразилии Крикора Севага Мехитарияна (2554) – 3:1. Васиф Дурарбейли (2606) с таким же счетом взял верх над россиянином Александром Предке (2683), а Гюльнар Мамедова (2382) – над грузинкой Лелой Джавахишвили (2473).

Напомним, что Гюнай Мамедзаде еще вчера обеспечила себе путевку в 1/32 финала, победив словенку Лауру Унук.

1/32 финала стартует в воскресенье. Абасов встретится с россиянином Андреем Есипенко, Дурарбейли – с чехом Давидом Наварой, Мамедъяров –с армянином Айком Мартиросяном, Мамедзаде – с иранкой Сарасадат Хадемалшарие, а соперница Мамедовой пока не определена. Она сыграет с сильнейшей в паре Нургюль Салимовой (Болгария) и Элизабет Петц (Германия).

Напомним, в женской части турнира мы уже потеряли Тюркян Мамедъярову и Ульвию Фаталиеву.

Согласно регламенту Кубка мира, в начале каждого раунда соперники проводят две классические партии с контролем 90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд с первого хода. В случае равенства на следующий день шахматисты играют в тай-брейк. Сначала будут две партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Если ничейный результат сохраняется, будут сыграны две партии с 10-минутным контролем плюс 10 секунд за каждый ход. Если и после этого победитель не будет выявлен, то состоятся две партии по 5 минут с 3-секундным добавлением. Ну а последний способ определить сильнейшего – это «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных - 4. После 60-го хода за каждый ход будет добавляться по 2 секунды. Ничья означает победу черных.