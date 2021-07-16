В службу «Детская горячая линия», функционирующую при поддержке Azercell, поступило около 3000 звонков за последние полгода!

В течение июня в службу «Детская горячая линия» обращались как взрослые (248 звонков), так и сами дети (115 звонков). Из детей, обратившихся за помощью в службу, было 77 девочек и 38 мальчиков. Также поступило 12 анонимных обращений через социальные сети.

Служба «Детская горячая линия», действующая и работающая в Азербайджане при поддержке Azercell более 11 лет, представила отчет за июнь текущего года. На горячую линию по оказанию бесплатной психологической и социальной помощи детям в этом месяце поступило 375 звонков. Большинство из них были связаны с юридическими вопросами (99 звонков). Обращения касались образовательных и психологических (159 звонков), медицинских (35 звонков), социальных (24 звонка) и других (58) вопросов. Большинство обращавшихся (241 звонок) отметили, что звонят в службу впервые.

За этот период на «Детскую горячую линию» поступали сообщения о случаях психологического давления, трудовой эксплуатации и халатности. В связи с обращениями, поступившими на горячую линию в июне, были проведены встречи с 5 семьями. Кроме того, было проведено 11 индивидуальных и групповых социально-психологических реабилитационных мероприятий. Было подано 3 обращения относительно оказания медицинской помощи и медицинских услуг детям, а сотрудники «Детской горячей линии» предприняли необходимые шаги для обеспечения прав этих детей на здоровье.

Всего за первые шесть месяцев текущего года на «Детскую горячую линию» поступило 2761 обращение. Большинство звонков (874) затрагивали тему образования. К специалистам горячей линии поступило 580 обращений, связанных с юридическими вопросами. Остальные обращения касались психологических (418), социальных (260), медицинских (172) и других (457) вопросов. 2020 звонков поступило от взрослых, а 621 звонок - от лиц младше 18 лет.

В связи с обращениями, поступившими на горячую линию, за последние полгода были организованы встречи с 39 семьями, а также проведены 105 мероприятий по социально-психологической реабилитации. Было подано 12 обращений относительно определения степени инвалидности у детей, назначения соответствующих социальных пособий, обследования и лечения детей с особыми потребностями, а также 13 обращений относительно обеспечения их прав на здоровье. Обращавшимся с подобными вопросами была оказана поддержка в установлении льгот.

В течение этих месяцев «Детская горячая линия» продолжала расширять свою деятельность через социальные сети. Сотрудники центра также оперативно реагируют на запросы, поступающие из социальных сетей.

Деятельность сотрудников службы «Детская горячая линия» не ограничивается лишь ответом на поступающие обращения и работой над их разрешением. Цель службы заключается также в повышении осведомленности и просвещения общественности. В течение этих месяцев персонал службы организовал вебинары и прямые трансляции, принял участие в международных тренингах. Только в июне состоялся трехдневный международный тренинг на тему «Система взаимодействия, регулирования и компетенции при лечении комплексных травм». Это обучение продолжится и в июле. В целом онлайн-акции на темы «Психологические и физиологические аспекты подросткового возраста», «Положим конец суициду!» и «Чувство одиночества» проводились в течение всех 6 месяцев.

Отметим, что «Детская горячая линия» была создана при совместном сотрудничестве ООО «Azercell Telekom», ЮНИСЕФ в Азербайджане и Общественного объединения социальных инициатив «Ümidli Gələcək» с целью поддержки детей, которые сталкиваются с притеснением прав, имеют проблемы со сверстниками и нуждаются в психологической и моральной поддержке, а также помощи им в поиске решения своих проблем и адаптации к социальной среде. В 2017 году по инициативе и при поддержке Azercell было запущено мобильное приложение службы «Детская горячая линия» для операционных систем iOS и Android.

В службу «Детская горячая линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте ([email protected]), через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии (www.childhelpline.az), а также посредством мобильного приложения «ushaqqaynarxetti».