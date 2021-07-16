17-го июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами футбольного клуба «Карабах Ампьюти», составленного из раненых ветеранов Первой Карабахской войны, Апрельской войны и Отечественной войны, сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента.

«Вы, демонстрируя на спортивной арене ту же храбрость, которую явили миру на поле боя, добились успехов в международных состязаниях как футбольная команда, носящая имя нашего родного Карабаха. Это доказывает большую силу воли каждого из вас и непоколебимость боевого духа нашего народа», - сказала на встрече председатель Милли Меджлиса.

Выступившие на встрече исполнительный директор футбольного клуба «Карабах Ампьюти» Аббас Юсифов, капитан команды Чингиз Мамедов, главный тренер Рамиль Хабибов и основательница клуба Джамиля Абдуллаева подробно рассказали о деятельности клуба, достижениях футболистов и планах на будущее.