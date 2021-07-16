Конституционный суд Армении отклонил иск партий Кочаряна и Саргсяна

Таким образом, суд отклонил заявление оппозиции о признании итогов выборов недействительными, признал результаты голосования соответствующими законодательству, а доводы оппозиции - необоснованными.

Конституционный суд оставил в силе постановление ЦИК по итогам парламентских выборов в Армении, решение зачитал председатель КС Арман Диланян, сообщают армянские СМИ.

"Суд постановил оставить в силе решение ЦИК от 27 июня о подведении итогов парламентских выборов", - сказал Диланян.

Решение окончательное и входит в силу с момента публикации. Полный текст будет обнародован на сайте КС в трехдневный срок.

Напомним, Конституционный суд Армении рассматривал жалобу оппозиционных сил об итогах парламентских выборов 20 июня. Жалобу подали блок "Айастан" ("Армения), блок "Честь имею", партии "Зартонк" ("Пробуждение") и "Армянская родина". Правительство в Конституционном суде по делу обжалования итогов выборов представлял и.о министра юстиции Рустам Бадасян.

Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержала партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".