Служащие посольства США в Вене могли подвергнуться тайным атакам

Госслужащие США в Вене испытывали в этом году симптомы, схожие с теми, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как "гаванский синдром". Об этом сообщил журнал The New Yorker.

По его сведениям, в текущем году по меньшей мере 20 американских госслужащих в австрийской столице испытывали "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключают, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

The New Yorker подчеркивает, что в Вене, таким образом, насчитывается наибольшее, за исключением самой Гаваны, число американских госслужащих, испытывающих аналогичные симптомы. По словам представителя Госдепартамента, которого цитирует журнал, американские власти на межведомственном уровне "изучают случаи возникновения необъяснимых проблем со здоровьем в посольстве США в Вене".

Агентство Reuters в свою очередь отмечает в субботу, что Министерство иностранных дел Австрии "со всей серьезностью" изучает данные о наличии проблем со здоровьем среди американских госслужащих в посольстве. "Безопасность дипломатов, размещенных в Вене, и их семей крайне важна для нас", - приводит Reuters заявление австрийского внешнеполитического ведомства.