Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка

Политик утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе США подготовили план по захвату Донецка. Об этом он сообщил в интервью каналу "Украина 24".

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — сказал Саакашвили.

По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватывать Донецк, обосновывая это тем, что силовики могли это сделать своими силами.

Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал.

"Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум", — продолжил он.

По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.