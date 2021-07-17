Сахиль Бабаев встретился с участвовавшими в Отечественной войне журналистами фото
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев по случаю Дня национальной прессы встретился с группой представителей СМИ, участвовавших в Отечественной войне, сообщили haqqin.az в Минтруда.
В ходе встречи министр отметил, что сотрудники медиа принимали активное участие на пути к Великой победе - и как репортеры на линии фронта, и как бойцы на передовой.
Сахиль Бабаев от имени коллектива ведомства поздравил журналистов с их профессиональным праздником.
Затем представителям СМИ были вручены благодарственные грамоты.