Бюро М.С. haqqin.az 17 июля 2021, 23:02

Распространение наркотиков стало одной из самых серьезных проблем, угрожающих существованию и развитию человечества. Не обошла эта проблема и Азербайджан. Надо признать, что возникла она у нас давно, однако буквально в последние несколько месяцев злоупотребление этим вредным зельем стало приобретать характер эпидемии. Причем если раньше местные наркоманы, независимо от возраста и социального статуса, предпочитали относительно «безобидную» марихуану, то теперь многие из них переходят на тяжелые виды - героин и опиаты. Правда, их потребители в основном люди из неблагополучных семей, криминальной сферы и бывшие заключенные. Но это пока, и судя по распространению этого порока, через некоторое время часть населения, главным образом мужского пола, просто может выпасть из общества, став для него бременем. Следует отметить, что отдельной группой среди употребляющих дурманящие средства всегда было некоторое число молодых людей, которые время от времени «балуются» на своих вечеринках так называемыми «наркотиками счастья» - экстази и «молли» (mdma), вызывающими на непродолжительное время определенную эйфорию. Наркоманами в полном смысле этого слова они не являются, однако до наркозависимости у них только один шаг. Благо, повзрослев, большинство таких «искателей приключений», бросают свои опасные опыты.

«Паты» и «Шюше» в Баку Так что наркомания в Азербайджане хоть и существовала, но никогда не принимала масштабный характер. Ситуация стала резко меняться буквально в последние пару лет, когда страну наводнили синтетические наркотики на основе амфетамина и его производных - метамфетамина, эфедрина, катинона, меткатинона. К ним же можно отнести также mdma и «экстази». У нас они получили названия «паты» (исковерканное английское party – вечеринка) и «шюше» (стекло, из-за кристаллического вида). Нынешнюю ситуацию спровоцировала значительно увеличившаяся контрабанда в страну доступных наркотиков через Иран из Афганистана и Пакистана, что напрямую связано с тем, что иранские дилеры теперь не могут перевозить их через Карабах. Теперь они предпринимают неимоверные усилия, в том числе нелегальный переход ирано-азербайджанской границы в Нахчыване, чтобы осуществлять свой транзит в Европу через территорию Азербайджана. Ну и заодно сбывают часть наркотической контрабанды непосредственно в стране. Только за первую половину июля, по данным МВД, изъято из незаконного оборота 187 кг марихуаны, 92 г бонсаи, 3,1 г метадона, 58 кг героина, 24 тонны посевной конопли, 11 кг метамфетамина, 3 кг опиума, 11 тонн конопли, 427 экстази, 15 граммов кокаина, 59 граммов гашиша, 470 прегабалина. Переправляют наркоперевозчики в основном очень опасные синтетические наркотики, губительно воздействующие на центральную нервную систему. К ним и привыкание происходит очень быстро. Вдохнув пары расплавленных кристалликов, наркоман на ближайшие часы, в зависимости от дозы, ощущает себя «сверхчеловеком» и способен на самые жестокие преступления. Он не чувствует усталости, боли, не хочет есть и не может спать. И в то же время его мозг начинает работать на пределе своих возможностей. Но как только действие наркотика проходит, начинается упадок сил, ломота в теле и депрессия. Чтобы избежать «отходняка», наркоман начинает снова употреблять наркотик и тем самым впадает в замкнутый круг.

Среди клиентов школьники, девушки и таксисты Человек, употребляющий амфетамин, не спит сутками, но при этом сохраняет бодрое настроение и повышенную работоспособность. Благодаря этой особенности, а также дешевизне этого наркотика (грамм 30-40 манатов – ред.), «паты» получил широкое распространение среди части бакинских таксистов, которые без сна сутками развозят пассажиров. А потом рассказывают своим коллегам о «чудесном препарате», якобы не вызывающем привыкания. В общем, проблема разрастается - синтетические наркотики употребляют уже и школьники, вполне солидные взрослые люди. Дело порой доходит до абсурда: их начинают принимать молодые девушки, чтобы заглушить голод и таким образом похудеть. Привыкание синтетические наркотики, конечно же, вызывают, но больше психологическое. Познав «сверхсебя», наркоман постоянно хочет вернуться в это состояние. Самой же опасной стороной проблемы является то, что синтетические наркотики разрушают мозг человека. Если героиновый наркоман при активном употреблении может прожить 10-15 лет, то «паты» способен превратить человека в овощ и шизофреника за 6-12 месяцев. Статистика Минздрава На запрос haqqin.az в Минздраве подтвердили, что в Азербайджане увеличилось количество зарегистрированных наркоманов. Так, на январь 2021 года их стало уже 33 788 человек. При этом речь идет только о наркоманах, которые официально взяты на учет. Сколько на самом деле наркозависимых в стране - не знает никто. Корреспонденты haqqin.az побывали и в Республиканском наркологическом центре, где ознакомились с условиями, в которых лечатся наркозависимые люди. Первое, что бросилось в глаза, – наркомания заметно помолодела. Если раньше подвержены ей были в основном люди в возрасте 25-35 лет, то теперь увеличилось и число подростков. Директор центра Орхан Джафаров рассказывает, что просвещение населения о пагубных последствиях наркомании дают результаты - все больше людей обращаются в центр для лечения. Однако вернуть человека к нормальной жизни можно лишь на ранних стадиях наркомании. А вот что поведали находящиеся на излечении пациенты центра. Отметим, что большинство из них - это люди из нормальных и даже состоятельных семей.

Исповедь наркоманов 38-летний Ариф Мамедов (имя условное – ред.) из Гянджи. Профессиональный военный, отец - ученый, мать – врач. Рассказал, что впервые он попробовал наркотики примерно 10 лет назад по совету своего друга – «чтобы быть спокойнее, меньше реагировать на чьи-то неприятные слова и поступки». В результате наркотическая волна унесла, буквально сломав жизнь молодому человеку. Из-за нее он даже не женился. Ариф показывает свои руки в доказательство того, что никогда не кололся и не использовал «шюше». Но, несмотря на это, наркотики привели к проблемам в семье. «Давно хотел избавиться от этой зависимости, но не получалось из-за моего окружения. Однако все же принял решение полностью поменять свой круг общения и добровольно обратился сюда за лечением. Наверное, к этому принудило самое страшное – мои отец и мать стали стыдиться меня», - сказал он. 26-летний Хаял Аббасов (имя изменено – ред.) тоже из интеллигентной семьи: отец адвокат, а мать – учительница. Парня взяли на принудительное лечение по обращению его отца. «Я окончил университет в Украине и работал помощником капитана корабля. Если бы мне тогда кто-то сказал, что стану наркоманом, я бы просто посмеялся. Мой сотрудник употреблял наркотики. Он несколько раз предлагал и мне, но я отказывался. А потом со словами «с одного раза ничего не будет», вколол первую дозу. Понравилось... С тех пор не могу избавиться от зависимости», - рассказывает он. Как подчеркнул Хаял, приятель, который пристрастил его к этой заразе, говорил лишь о наркотическом кайфе, о зависимости и «ломке» же узнал намного позже. «Покупал героин за 320 манатов. Его хватало от силы на три дня. Естественно, деньги быстро закончились. И я перешел на синтетические наркотики», - признается он. Хаял рассказывает, что человека, употребляющего «паты», невозможно определить с первого взгляда. Он и сам неоднократно ходил на работу, будучи под наркотиком, и его ни разу не раскусили.

«Между тем я становился агрессивным, когда задерживали зарплату, потому что дома денег уже не давали. Несколько раз устраивал скандалы на работе. Это состояние сложно описать – твой мозг всегда активен, и ты не можешь спать сутками», - вспоминает он. В стороне от других сидела пожилая женщина, которая сразу привлекла внимание наших корреспондентов. Подойдя поближе, можно было разглядеть ее пустой взгляд, болезненно худощавое тело и почти лысую голову. Когда «старуха» открыла свой беззубый рот и начала рассказывать о себе, журналисты впали в шок – ей было всего 30 лет. Кенуль Мурадова (имя изменено – ред.) впервые попробовала наркотики в подростковом возрасте. По ее словам, в семье было три сестры и брат. Отец скончался от онкологии. Для того, чтобы уменьшить боли, отцу кололи морфий. Старшая сестра – наркоманка, решила показать Кенуль «настоящий кайф» и вколола ей дозу морфия. «Я нашла в себе силы бросить наркотики. Не употребляла пять лет, вышла замуж и родила троих детей. По злому року, мой муж погиб в аварии, после чего я впала в депрессию, выход из которой видела в наркотиках», - сказала она. За детьми Кенуль присматривает бабушка. Сама она с ними старается не общаться, не хочет, чтобы они ее запомнили такой. Как только появлялись хоть какие-то деньги, женщина спускала их на дешевые наркотики «какос» и «шюще». «У наркотиков есть такая особенность: если ты хочешь употребить, обязательно их найдешь. Иногда дозой «угощали» знакомые. Я даже торговала своим телом, лишь бы найти деньги на дозу. В последний раз познакомилась с молодым человеком, который тоже употреблял. Мы планировали пожениться, но как-то начались ломки, а денег не было, и он решил украсть телефон. Его арестовали, а меня отправили сюда на принудительное лечение. Я фактически под домашним арестом и должна провести здесь шесть месяцев», - рассказала Кенуль.

Рассказ врача Директор центра Орхан Джафаров с сожалением отмечает, что в последнее время значительно увеличилось количество наркоманов, употребляющих синтетику. По его словам, синтетические наркотики вызывают изменения в психике человека, меняют его личность и вызывают психические болезни. Родители таких наркоманов со слезами на глазах рассказывают, что до употребления их дети были совершенно другими людьми. Врач отмечает, что так называемые «паты» изначально создают ложное представление - открывают неизведанный потенциал мозга и дают прилив энергии и жизненных сил. Но дело в том, что эта энергия не попадает в организм человека со стороны, это все внутренние резервы организма, которые не бесконечны. «Люди, употребляющие метамфетамин, не спят сутками и страдают от бессонницы. Встречал наркомана, который не спал почти 40 суток. Естественно, организм человека использует все имеющиеся у него ресурсы, а в мозге появляются необратимые последствия. Это приводит к различным психическим расстройствам и болезням. К сожалению, некоторые женщины употребляют этот вид наркотика для того, чтобы похудеть. Но это похудение носит не естественный, а патологический характер», - подчеркивает врач-нарколог. Еще одной особенностью синтетических наркотиков является сильная зависимость. Примерно через две-три недели возникает психологическая, а затем и физиологическая зависимость. У употребляющих эти средства людей появляется слабость, чувство тревоги и паники. Человек начинает думать, что не сможет выжить без наркотика. На поздней стадии возникает физическая зависимость, начинаются страшные боли в костях. К сожалению, в центр попадают уже наркоманы со стажем, которых сюда отправляют родители, объясняет Джафаров. Специалист отмечает, что выявить людей, которые принимают синтетические наркотики, крайне сложно. Особенно если наркоман подросток, потому что симптомы употребления наркотиков совпадают с поведенческими изменениями во время переходного возраста. «После употребления наркотика у подростка выступает обильный пот и начинают дрожать руки. Может показаться, что он просто простыл. Поэтому родителям нужно быть предельно внимательными и обращать внимание на любое изменение в поведении ребенка», - предупреждает нарколог, указав, что лечение от наркомании проводится на любом этапе. Однако, отмечает Джафаров, нередки случаи, когда после успешного лечения зависимости человек снова возвращается к синтетическим наркотикам. «Современные драгдизайнеры крайне коварны. Их наркотики активизируют опиоидные рецепторы в мозге человека. Даже после 5-7 лет после лечения эти рецепторы остаются активны. Вылечившиеся наркоманы впадают в депрессию из-за того, что растеряли уважение в обществе. Опиоидные рецепторы делают свое дело, и человек снова возвращается к дурманящим сознание средствам», - сказал он.