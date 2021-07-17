В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщает Оперштаб при кабмине.

"Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.