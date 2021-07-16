Рейд дорожной полиции: водитель автобуса находился за рулем под наркотиками

Сотрудники Главного управления дорожной полиции Баку (ГУДП) провели рейды на участках дороги Баку-Шемаха и Баку-Губа, сообщает пресс-служба ведомства.

Было выявлено, что водитель автобуса Аллахверди Бадалов и водитель грузовика Shagman Ровшан Эйбалиев находились под воздействием психотропных веществ. В их отношении были приняты соответствующие меры.

Также в ходе рейда были приняты меры против водителей общественного транспорта, нарушивших правила карантина.

Рейды продолжаются.