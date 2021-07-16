Еще две страны получат вакцины от Азербайджана

Азербайджан передаст партии вакцин против коронавируса еще двум странам, доставка груза ожидается на следующей неделе.

Решением руководства республики партия вакцин AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции будет передана Таджикистану и Боснии и Герцеговине. Каждая из стран получит по 40 тысяч доз препарата.

Согласно сообщению национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии", груз будет доставлен в Сараево 19 июля, а на следующий день, 20 июля, - в таджикскую столицу Душанбе.

Ранее официальный Баку отправил в качестве помощи в борьбе с пандемией партии вакцины в Узбекистан и Кыргызстан. Страны получили 50 и 40 тысяч доз препарата соответственно.