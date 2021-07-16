Еще не конец революции, но уже начало конца наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Несколько дней назад haqqin.az рассказал о бурных демонстрациях протеста на Кубе — самых больших за последние 62 года, когда власть на острове взяли барбудос Фиделя Кастро. Что сейчас происходит в этой стране? Протестное движение подавлено и власти могут успокоиться или же вслед за первой волной последует другая, еще более мощная и Кубу накроет «идеальный шторм»?

Парадокс истории: свергнувшая диктатуру революция Фиделя сама превратилась в диктатуру

- Это еще не конец революции, но это начало конца, - говорит haqqin.az известный лидер одной из крупнейших оппозиционных партий Кубинского либерального союза Карлос Альберто Монтанер. - 62 года - это слишком большой срок для провалившегося политического эксперимента. Почему провалившегося? Да хотя бы потому, что он оказался чудовищно непродуктивным. Цель каждой революции не только в том, чтобы удовлетворить амбиции вождей, но и чтобы сделать лучше жизнь населения. А у кубинцев жизнь становится с каждым днем все хуже и хуже. И вопрос стоит даже не в том, что революция исчерпала себя, а в том, почему она длилась так долго.

О том, что подавляющее большинство населения отвергает эту модель развития, говорит многое. Главный лозунг протестующих - «Родина и жизнь» противопоставлен кастровскому «Родина или смерть», который в последние годы жизни команданте трансформировался в «Социализм или смерть», (о последнем кубинцы говорили, что это одно и то же).

Жители острова хотят жить, а не мучаться, испытывая голод, острейшую нехватку продуктов питания и медикаментов в условиях постоянных блэкаутов, и все это без малейшей перспективы на улучшение. После бурных событий начала недели недоверие к власти стали высказывать даже в прошлом такие убежденные лоялисты, как, например, музыканты известной в мире группы Van Van, гитаристы и певцы Лео Брауэр и Чучо Вальдес. Последние, пишет единственное на Кубе независимое интернет-издание «14 с половиной», полностью оправдали расстрел в 2003 году трех молодых парней, которые пытались украсть паром, чтобы бежать в Америку.

А что уж говорить о более молодых исполнителях? Чрезвычайно популярный рэпер Йотуэль Ромеро в песне «Родина и жизнь» поет: «62 года нас запирали в стенах. Сейчас это закончилось. Злая революция закончилась».

Популярный рэпер Йотуэль Ромеро поддержал антиправительственные протесты

К вспыхнувшим на этой неделе массовым протестам, больше похожим на восстание, кубинские власти не были готовы. Особенно учитывая, что после состоявшегося в апреле съезда Компартии, на котором в отставку ушел Рауль Кастро, передав руль преемнику - Мигелю Диасу-Канелю, прошло не так много времени. Казалось бы, население должно было присмотреться к новому лидеру, понять, куда он ведет страну. Но ситуация с пандемией, которая похоронила туризм, растущими ценами после неудачно проведенной финансовой реформы и ставшим тотальным дефицитом продуктов стала настолько быстро ухудшаться, что страна взорвалась.

Диас-Канель спустился к народу, попытался объяснить, что правительство пытается решить экономические проблемы. Казалось бы, диалог власти и населения начался. Но уже на следующий день президент вернулся к прежней мантре: во всем виновато экономическое эмбарго США.

Но о какой «блокаде» можно говорить, если Куба активно торгует с Канадой, с помощью Испании и Мексики строит современные отели на побережье, принимает инвесторов из Франции (отношение к ней со стороны ЕС в целом нейтральное), получает помощь от России и Аргентины? На самом деле, как считает независимый кубинский журналист Рейнальдо Эскобар, «режим в течение десятилетий сохраняет внутреннюю блокаду своего собственного населения и именно она является источником всех бед».

Уполномоченная по правам человека ООН, бывший президент Чили Мишель Бачеле осудила массовые аресты

После трех дней бурных протестов правительство Кубы решилось на некоторые послабления. Так, оно объявило об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов. То есть теперь приезжающие на остров из США кубино-американцы не будут платить за ввозимые грузы и таким образом, может быть, накормят своих обнищавших сородичей. Ну, конечно, кто же, как не они?

Но палка властей оказалась гораздо более увесистой, чем морковка. По всему острову прошли аресты оппозиционеров и просто недовольных — за решетку по данным организации Human Rights Watch было отправлено 383 человека, но в условиях информационного вакуума это число может быть намного больше. Среди них, как пишет испаноязычная газета США El Nuevo Herald, «диссиденты, студенты, художники, музыканты, журналисты, священники и даже дети».

Развернувшиеся репрессии осудила уполномоченная по правам человека ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет, занимающая лево-центристские позиции, которая прежде неоднократно посещала остров с дружескими визитами.

В США же, как и следовало ожидать, началась резкая волна недовольства политикой президента Джо Байдена, который, как считает кубинская диаспора во Флориде, «бросает народ Кубы на произвол судьбы». В понедельник в Вашингтоне должен состояться массовый митинг перед посольством Гаваны с участием 1500 кубино-американцев, а потом демонстранты переместятся к Белому дому. Однако эти протесты вряд ли изменят позицию Байдена, который, хоть и солидаризировался с протестующими, заявил, что кубинская политика не входит в число его приоритетов.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес, который призвал подвергнуть Кубу бомбардировкам, ждал звонка из Белого дома, чтобы обсудить предложенный им план военной интервенции на остров, но так и не дождался.

Сообщается, что Рауль Кастро участвовал в совещании с военными при обсуждения нынешней драматической ситуации, но выступать перед нацией не стал. Вероятно, к нему обращался за советом о том, что делать Мигель Диас-Канель и, судя по дальнейшим действиям властей, ему был дан приказ: «Ни шагу назад!»

Рауль не позволил своему преемнику Диасу-Канелю отступить

Однако постепенно реальная власть на Кубе будет переходить от старой гвардии к более молодой партийно-хозяйственной номенклатуре. Haqqin.az уже писал, что одним из наиболее могущественных людей в стране является бывший зять Рауля, избранный недавно в Политбюро Луис Альберто Родригес, который возглавляет военно-промышленный конгломерат GAESA, контролирующий до 80 процентов кубинской экономики.

Вряд ли представители номенклатуры среднего и молодого возраста верят в архаичные лозунги своих предшественников. Но страх подвергнуться репрессиям заставляет их держать рот на замке в ожидании дальнейшего развития событий.

Что же касается армейских чинов и сотрудников спецслужб, то, как свидетельствуют независимые источники, многие из них также крайне недовольны тем, что творится в стране, ведь они получают мизерные зарплаты, а их семьи испытывают те же тяготы, что и большинство и они обсуждаются за скудным семейным столом.

Куба находится в состоянии тревожного ожидания. Чего - никто не знает. Но как пишет в своей передовой статье газета «14 с половиной», «Куба в эти несколько дней июля изменилась, она уже не может быть прежней».