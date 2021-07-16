Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 01:42

Несколько дней назад haqqin.az рассказал о бурных демонстрациях протеста на Кубе — самых больших за последние 62 года, когда власть на острове взяли барбудос Фиделя Кастро. Что сейчас происходит в этой стране? Протестное движение подавлено и власти могут успокоиться или же вслед за первой волной последует другая, еще более мощная и Кубу накроет «идеальный шторм»?

- Это еще не конец революции, но это начало конца, - говорит haqqin.az известный лидер одной из крупнейших оппозиционных партий Кубинского либерального союза Карлос Альберто Монтанер. - 62 года - это слишком большой срок для провалившегося политического эксперимента. Почему провалившегося? Да хотя бы потому, что он оказался чудовищно непродуктивным. Цель каждой революции не только в том, чтобы удовлетворить амбиции вождей, но и чтобы сделать лучше жизнь населения. А у кубинцев жизнь становится с каждым днем все хуже и хуже. И вопрос стоит даже не в том, что революция исчерпала себя, а в том, почему она длилась так долго. О том, что подавляющее большинство населения отвергает эту модель развития, говорит многое. Главный лозунг протестующих - «Родина и жизнь» противопоставлен кастровскому «Родина или смерть», который в последние годы жизни команданте трансформировался в «Социализм или смерть», (о последнем кубинцы говорили, что это одно и то же). Жители острова хотят жить, а не мучаться, испытывая голод, острейшую нехватку продуктов питания и медикаментов в условиях постоянных блэкаутов, и все это без малейшей перспективы на улучшение. После бурных событий начала недели недоверие к власти стали высказывать даже в прошлом такие убежденные лоялисты, как, например, музыканты известной в мире группы Van Van, гитаристы и певцы Лео Брауэр и Чучо Вальдес. Последние, пишет единственное на Кубе независимое интернет-издание «14 с половиной», полностью оправдали расстрел в 2003 году трех молодых парней, которые пытались украсть паром, чтобы бежать в Америку. А что уж говорить о более молодых исполнителях? Чрезвычайно популярный рэпер Йотуэль Ромеро в песне «Родина и жизнь» поет: «62 года нас запирали в стенах. Сейчас это закончилось. Злая революция закончилась».

К вспыхнувшим на этой неделе массовым протестам, больше похожим на восстание, кубинские власти не были готовы. Особенно учитывая, что после состоявшегося в апреле съезда Компартии, на котором в отставку ушел Рауль Кастро, передав руль преемнику - Мигелю Диасу-Канелю, прошло не так много времени. Казалось бы, население должно было присмотреться к новому лидеру, понять, куда он ведет страну. Но ситуация с пандемией, которая похоронила туризм, растущими ценами после неудачно проведенной финансовой реформы и ставшим тотальным дефицитом продуктов стала настолько быстро ухудшаться, что страна взорвалась. Диас-Канель спустился к народу, попытался объяснить, что правительство пытается решить экономические проблемы. Казалось бы, диалог власти и населения начался. Но уже на следующий день президент вернулся к прежней мантре: во всем виновато экономическое эмбарго США. Но о какой «блокаде» можно говорить, если Куба активно торгует с Канадой, с помощью Испании и Мексики строит современные отели на побережье, принимает инвесторов из Франции (отношение к ней со стороны ЕС в целом нейтральное), получает помощь от России и Аргентины? На самом деле, как считает независимый кубинский журналист Рейнальдо Эскобар, «режим в течение десятилетий сохраняет внутреннюю блокаду своего собственного населения и именно она является источником всех бед».

После трех дней бурных протестов правительство Кубы решилось на некоторые послабления. Так, оно объявило об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов. То есть теперь приезжающие на остров из США кубино-американцы не будут платить за ввозимые грузы и таким образом, может быть, накормят своих обнищавших сородичей. Ну, конечно, кто же, как не они? Но палка властей оказалась гораздо более увесистой, чем морковка. По всему острову прошли аресты оппозиционеров и просто недовольных — за решетку по данным организации Human Rights Watch было отправлено 383 человека, но в условиях информационного вакуума это число может быть намного больше. Среди них, как пишет испаноязычная газета США El Nuevo Herald, «диссиденты, студенты, художники, музыканты, журналисты, священники и даже дети». Развернувшиеся репрессии осудила уполномоченная по правам человека ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет, занимающая лево-центристские позиции, которая прежде неоднократно посещала остров с дружескими визитами. В США же, как и следовало ожидать, началась резкая волна недовольства политикой президента Джо Байдена, который, как считает кубинская диаспора во Флориде, «бросает народ Кубы на произвол судьбы». В понедельник в Вашингтоне должен состояться массовый митинг перед посольством Гаваны с участием 1500 кубино-американцев, а потом демонстранты переместятся к Белому дому. Однако эти протесты вряд ли изменят позицию Байдена, который, хоть и солидаризировался с протестующими, заявил, что кубинская политика не входит в число его приоритетов. Мэр Майами Фрэнсис Суарес, который призвал подвергнуть Кубу бомбардировкам, ждал звонка из Белого дома, чтобы обсудить предложенный им план военной интервенции на остров, но так и не дождался. Сообщается, что Рауль Кастро участвовал в совещании с военными при обсуждения нынешней драматической ситуации, но выступать перед нацией не стал. Вероятно, к нему обращался за советом о том, что делать Мигель Диас-Канель и, судя по дальнейшим действиям властей, ему был дан приказ: «Ни шагу назад!»