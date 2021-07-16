В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхней Баварии из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы.

"В округе Берхтесгаденер-Ланд объявлен режим ЧС из-за наводнения. Сейчас много оползней, пожарная команда перегружена, сказал поздно вечером в субботу представитель единого центра управления в Траунштайне", - сообщило агентство.

Особенно пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Отдельные дома уже очищены от селя, население призывают покинуть подвалы и избегать улиц, так как по ним льется вода, пишет DPA.