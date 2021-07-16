Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 04:09

Накануне произошел тектонический сдвиг в геополитике Южного Кавказа в свете эпохального возрождения нового центра международного влияния в Армении. Аналог постялтинского знаменитого плана Маршала – обнародованный в Ереване совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя – «план Мишеля», предусматривающий на восстановление экономики Армении выделение первичного транша в объеме 2.6 миллиардов долларов, в корне изменил расклад мировых сил в регионе. Стратегический план освоения Западом Армении, объявленный председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обусловит в буквальном смысле колонизацию армянской экономики со стороны западного капитала. Таким образом, пресловутая «революция воспетой любви к Западу» в Ереване вступила в завершающую стадию. Исполнив миссию и заключив политическую сделку с Пашиняном, вчера вечером Шарль Мишель вылетел в Баку. Председатель Европейского Совета с пустыми руками спустился с трапа самолета в аэропорту Гейдара Алиева. По всей видимости, в Баку Мишель сделает акцент на политических декларациях, озвученных в Ереване. Запад все еще лелеет надежду, что Азербайджан отведет войска от границ Армении. Ведь Пашинян все еще настаивает на размещении смешанного контингента миротворческих сил из числа дружественных Армении – США и Франции. И это Мишель обсуждал с Пашиняном в Ереване. Словом, в Баку Мишель прилетел ради политики.

Это во многом и объясняет последние метаморфозы политики набравшегося храбрости Пашиняна, поставившего под угрозу реализацию важнейших пунктов Трехстороннего Московского мирного соглашения. Накануне визита Шарля Мишеля в Ереван Пашинян буквально заявил, что отказывается от выполнения пункта соглашения о прокладке Зангезурского транспортного коридора. Со дня завершения войны и вплоть до окончания парламентских выборов, держащий нос по ветру армянский премьер-министр не позволял себе подобного хамского тона в отношении вопроса исполнения Трехстороннего соглашения, гарантом которого является президент России. И накануне визита Ш.Мишеля, Пашинян категорично заявил, что проект Зангезура, представляющий стратегическую значимость для интересов России в регионе, так и не будет осуществлен. На это же намекнули и европейские эмиссары из Брюсселя, которые не скрывают своих истинных намерений открыть другой коридор для государства-паразита – с выходом на Запад через Грузию. Еще 2 июля Еврокомиссия объявила, что в предстоящие пять лет собирается выделить Армении свыше 1,5 млрд евро на реализацию ряда ключевых программ, в том числе на развитие Западного Зангезура (Сюникской области). Первая программа предусматривает предоставление 30 тысячам малым и средним предпринимателям 500 млн евро для восстановления экономики в постпандемийный период, создание новых рабочих мест, развитие и модернизацию бизнеса, а в долгосрочной перспективе – стабильное экономическое возрождение страны. Вторая программа направлена на поддержку социального развития и создание коммуникаций, среди которых с недавних пор особо выделяют коридор Север-Юг. Речь идет о транспортном коридоре между странами Балтии и Индией через Иран. Об этом в ходе своих предвыборных выступлений говорил и сам Пашинян. На первом этапе, Евросоюз проводит улучшение транспортной инфраструктуры под предлогом необходимости осуществления более тесной связи между областями, а затем коммуникаций Армении с соседними странами и ЕС. А затем готовится выделить на реализацию этой программы еще 600 млн евро. Затем наступит второй этап, когда ЕС начнет открытую игру, указывая на преимущество вышеназванного трансграничного коридора в свете приоритета своих интересов. Более того, ЕС разработал и несколько программ по поддержке развития целых отраслей в Армении: информационных и инновационных технологий, науки, зеленой энергетики… Брюссель подготовил и отдельную программу развития отдельно взятого Западного Зангезура (Сюника). Самое парадоксальное и заслуживающее интерес в докладе ЕС, посвященном поствоенной ситуации на Южном Кавказе: Брюссель объявил развитие экономики Армении более приоритетной задачей, нежели послевоенное восстановление Южного Кавказа, трансформацию конфликта, включая разминирование пострадавших от армянской интервенции азербайджанских территорий, социально-экономическое развитие всего региона, установление мира между Азербайджаном и Арменией и примирение народов двух стран.

И вся финансовая помощь для возрождения армянской экономики будет осуществлена в рамках программы Восточного партнерства, в которую кроме Армении входят последовательные партнеры Запада - Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова. Распределение финансовой помощи странам, входящим в Восточное партнерство ЕС, входило в повестку дня предстоящего в декабре 2021 года саммита лидеров стран-членов ЕС и глав государств – членов Восточного партнерства. Не дождавшись предстоящего решения саммита, руководство ЕС, проигнорировав не только нужды многолетней жертвы армянской агрессии – Азербайджана, который после окончания войны направил все свои ресурсы на разминирование и восстановление стертых с лица земли армянской военщиной городов и населенных пунктов, но и многочисленные проблемы стран, жизненно заинтересованных в поддержке Запада, а именно Грузии, Молдовы и Украины, выделил особняком пресловутый «армянский вопрос» и принял беспрецедентное решение о срочной финансовой помощи правительству Пашиняна! Еще 9 июля посетивший регион еврокомиссар по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархе заявил в Ереване о необходимости максимально скорейшего осуществления программы цифровизации и перехода к «зеленой» экономике. И, наконец, Брюссель объявил еще один приоритет для Еревана, оставив за кордоном Грузию, Украину и Молдову – скорейшее создание торговых связей с еврорынками и европейской экономикой. Под соусом ускорения сближения региона с ЕС. А вот две другие страны – Грузия и Азербайджан, конечно же, не нуждаются в программах сближения с еврорынками. Иначе, как объяснить политически мотивированное и далеко идущее решение о выделении Армении в течение ближайших четырех лет - 1,6 млрд евро. В то время, как на весь регион выделяется всего 2,3 млрд евро. Таким образом, 70% предполагаемой помощи Евросоюз отдает Армении, пострадавшей из-за военно-политической авантюры своего правительства и многолетней оккупационной политики. И всего 30% получают , подвергшиеся военной агрессии и оккупации Азербайджан с Грузией. ЕС предполагает отпустить Азербайджану примерно 150 млн евро. То есть, почти ничего. Какой-то знак символической дружбы и партнерства.