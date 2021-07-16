Диетолог рассказала, чем не стоит завтракать в жару

Почему в тридцатиградусную жару не следует готовить на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik российский врач-диетолог Нурия Дианова.

Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает специалист. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода. Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила врач.

Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока при ее приготовлении, добавила диетолог. "Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде", – уточнила Дианова.

Лучшим выбором для завтрака в жаркую погоду станет каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. Идеальный вариант – овсянка, приготовленная таким образом.