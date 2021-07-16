Ученые: перенесшие COVID-19 должны вакцинироваться

Ученые Сингапура считают, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, в любом случае должны прививаться, но им достаточно одной дозы вакцины. Об этом сообщила в воскресенье газета The Straits Times.

Как пояснил старший научный консультант инфекционного отделения больницы Национального университета Сингапура профессор Дэйл Фишер, "фактическое заражение можно рассматривать как первую дозу, в таком случае, возможно, понадобится только одна прививка". По оценке инфекциониста этого же университета доцента Сюй Ли Яна, "уровень антител у перенесших коронавирусную инфекцию после первой дозы вакцины намного выше, чем у вакцинированных двумя дозами". Поэтому, указал эксперт, "необходимости во второй дозе нет".

При этом местные ученые признают, что "в настоящее время имеется очень мало информации о том, насколько эффективно защищает иммунитет, вырабатываемый после перенесенной инфекции". Минздрав республики рекомендует делать прививку через шесть месяцев после перенесенного COVID-19.