Депутат Фазиль Газанфароглу: Азербайджанцы должны вернуться в Западный Зангезур
С окончанием 44-дневной войны и заключением Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года в карабахском противостоянии наступил постконфликтный этап, который характеризуется главным образом экономическим восстановлением Карабаха. Об этом haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу.
«Теперь всем очевидно, - убежден депутат, - что регион Нагорного Карабаха не имел и не будет иметь никакой политической автономии. Этот район стал обычным экономическим компонентом карабахского региона Азербайджана. Его экономическое развитие будет реализовано в рамках общей стратегии восстановления экономики Карабаха».
Другими важными факторами постконфликтного периода Ф.Газанфароглу считает открытие коммуникаций в регионе и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.
«Много лет армяне, где бы они ни проживали, стремились иметь какое-то привилегированное положение. Ныне Азербайджан заявил, что положение армян ничем от других проживающих в стране народов не должно отличаться. Армяне будут иметь те же гражданские права и свободы, что и другие населяющие Азербайджан народы. Защита интересов армян будет обеспечиваться в той же мере, как и других этнических меньшинств», - подчеркивает депутат.
Пример равных для всех населяющих Азербайджан этносов Газанфароглу видит в недавнем музыкальном фестивале «Хары Бюльбюль» в Шуше, в котором приняли участие представители всех народов Азербайджана. Он считает это «замечательной демонстрацией этнического разнообразия страны, а в определенном смысле даже месседжем армянам о том, что у национальных меньшинств нет никаких проблем для развития своих культурных ценностей в Азербайджане».
«Армяне в рамках азербайджанского государства могут наравне с другими народами прекрасно развивать свою культуру. Но никаких преимуществ у армян по сравнению с другими этническими меньшинствами страны быть не может. Конечно, им сейчас будет сложно это принять, однако отказ влиться в азербайджанское общество будет сопряжен для них с определенными проблемами. В этом вопросе уступок и компромиссов у Азербайджана нет», - утверждает депутат.
Депутат уверен, что Баку уже изменил риторику войны, когда предложил Армении открыть коммуникации, провести демилитаризацию региона и, самое главное, создал армянам условия для беспрепятственного сообщения через Лачинский коридор. А вот Ереван, отмечает он, по сей день не открывает коридор между Нахчываном и континентальным Азербайджаном.
«Нарушение Арменией этого пункта соглашения однозначно ведет к новой войне. Ереван не оценил этот миролюбивый жест Баку. И, судя по всему, армянские власти против того, что у азербайджанцев было сообщение через Зангезур. Но в таком случае и Баку вправе выступить против того, чтобы у армян были коммуникации через Лачинский коридор. То, что этот путь еще действует, абсолютный компромисс со стороны Азербайджана. И только когда Армения выполнит обязательство по Зангезурскому коридору, возможны значительные изменения в риторике как Азербайджана, так и Армении», - полагает он.
Армения на деле должна показать готовность к миру с Азербайджаном, считает Газанфароглу. Главными условиями нового соглашения должны стать признание границ Азербайджана и гарантии нерушимости этих границ со стороны Еревана.
«Что касается Азербайджана, то Баку фактически признает границы Армении, - подчеркивает депутат. - Когда президент Ильхам Алиев говорит о том, что азербайджанцы вернутся в Зангезур, это не означает аннексию этого региона. Это означает возвращение азербайджанцев к родным очагам, в свои города и села внутри Армении, откуда их изгнали. Баку легитимность и суверенность границ Армении не ставит под сомнение. Но что делает Армения? Никол Пашинян заявляет, что вопрос статуса Нагорного Карабаха является приоритетным для Еревана. Но в таком случае и у Азербайджана есть считать приоритетным вопрос статуса Зангезура, Гёйчи и др.».