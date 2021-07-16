Депутат Фазиль Газанфароглу: Азербайджанцы должны вернуться в Западный Зангезур

«Теперь всем очевидно, - убежден депутат, - что регион Нагорного Карабах а не имел и не будет иметь никакой политической автономии. Этот район стал обычным экономическим компонентом карабах ского региона Азербайджана. Его экономическое развитие будет реализовано в рамках общей стратегии восстановления экономики Карабах а».

С окончанием 44-дневной войны и заключением Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года в карабах ском противостоянии наступил постконфликтный этап, который характеризуется главным образом экономическим восстановлением Карабах а. Об этом haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу.

Другими важными факторами постконфликтного периода Ф.Газанфароглу считает открытие коммуникаций в регионе и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

«Много лет армяне, где бы они ни проживали, стремились иметь какое-то привилегированное положение. Ныне Азербайджан заявил, что положение армян ничем от других проживающих в стране народов не должно отличаться. Армяне будут иметь те же гражданские права и свободы, что и другие населяющие Азербайджан народы. Защита интересов армян будет обеспечиваться в той же мере, как и других этнических меньшинств», - подчеркивает депутат.

Пример равных для всех населяющих Азербайджан этносов Газанфароглу видит в недавнем музыкальном фестивале «Хары Бюльбюль» в Шуше, в котором приняли участие представители всех народов Азербайджана. Он считает это «замечательной демонстрацией этнического разнообразия страны, а в определенном смысле даже месседжем армянам о том, что у национальных меньшинств нет никаких проблем для развития своих культурных ценностей в Азербайджане».

«Армяне в рамках азербайджанского государства могут наравне с другими народами прекрасно развивать свою культуру. Но никаких преимуществ у армян по сравнению с другими этническими меньшинствами страны быть не может. Конечно, им сейчас будет сложно это принять, однако отказ влиться в азербайджанское общество будет сопряжен для них с определенными проблемами. В этом вопросе уступок и компромиссов у Азербайджана нет», - утверждает депутат.

Депутат уверен, что Баку уже изменил риторику войны, когда предложил Армении открыть коммуникации, провести демилитаризацию региона и, самое главное, создал армянам условия для беспрепятственного сообщения через Лачинский коридор. А вот Ереван, отмечает он, по сей день не открывает коридор между Нахчываном и континентальным Азербайджаном.

«Нарушение Арменией этого пункта соглашения однозначно ведет к новой войне. Ереван не оценил этот миролюбивый жест Баку. И, судя по всему, армянские власти против того, что у азербайджанцев было сообщение через Зангезур. Но в таком случае и Баку вправе выступить против того, чтобы у армян были коммуникации через Лачинский коридор. То, что этот путь еще действует, абсолютный компромисс со стороны Азербайджана. И только когда Армения выполнит обязательство по Зангезурскому коридору, возможны значительные изменения в риторике как Азербайджана, так и Армении», - полагает он.