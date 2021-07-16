Участников Олимпиады разместят на «антисекс-кроватях»

Участники Олимпийских игр в Токио будут спать на специальных картонных кроватях, которые ломаются от резких движений. Сделано это, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди спортсменов Олимпийских игр. Об этом сообщает Explica.

Решение об установке спальных мест принял Международный олимпийский комитет. Кровати созданы из переработанных материалов (дерево и картон). И хотя они выдерживают до 200 килограммов, но ломаются от слишком резких движений. Также на них нельзя прыгать.

При этом участникам соревнований все равно выдадут 150 тысяч презервативов, продолжив традицию с 1980-х годов. В оргкомитете надеются, что атлеты привезут их в свои страны и повысят осведомленность соотечественников о половых заболеваниях, а не будут использовать в олимпийской деревне.

Известно, что на Олимпиаде в этом году спортсменам также запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить распространения COVID-19.