В Китае открыли крупнейший в мире планетарий фото; видео
Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей. ТАСС сообщает, что начало работы музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.
Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом.
Комплекс, строительство которого было начато в ноябре 2016 года, расположен в зоне свободной торговли Линьган шанхайского района Пудун. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. квадратных метров, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями разместился на площади 58,6 тыс. квадратных метров.
Планетарий состоит из основного и ряда вспомогательных строений, включая исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории. В выставочной части посетители могут увидеть около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. В коллекцию вошли также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых.
Основное здание, согласно плану, состоит из трех сооружений, напоминающих небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени. Внешне комплекс напоминает большой космический корабль из фантастических фильмов или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг главного здания проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали. При строительстве планетария использовались экологически чистые материалы и последние достижения зеленых технологий для обеспечения функционирования комплекса.
Watch: World's largest planetarium opens in Shanghai pic.twitter.com/rxeYGOSHCi— CGTN (@CGTNOfficial) July 17, 2021