Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей. ТАСС сообщает, что начало работы музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.

Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом.

Комплекс, строительство которого было начато в ноябре 2016 года, расположен в зоне свободной торговли Линьган шанхайского района Пудун. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. квадратных метров, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями разместился на площади 58,6 тыс. квадратных метров.